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    Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi

    Jandarma ve komandolar tarafından, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, terör örgütüne ait sığınak ve depolar tespit edildi.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 10:42
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    Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı başarılı operasyonlar devam ediyor. Mehmetçik, PKK terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor.

    Van'ın Başkale ilçesinde, Jandarma Özel Harekat ve komandolar tarafından Esenyamaç Mahallesi Mazılı mezrası kırsalında, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

    ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depolar tespit edildi.

    Operasyonda; 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 savunma tipi el bombası, 1 makinalı tüfek namlusu, 195 fişek, 20 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 kanas piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 100’lük makineli piyade tüfeği mayonu ele geçirildi.

    Van da PKK/KCK ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi #1

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