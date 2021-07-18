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Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi

Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi

Jandarma ve komandolar tarafından, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, terör örgütüne ait sığınak ve depolar tespit edildi.