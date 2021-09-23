Euro
10.2602
1.44%
Dolar
8.7419
1.04%
Altın
498.42
1.32%
Borsa
1.401
-0.43%
Bitcoin
380.593
4.31%
EXEN Coin
23.50
4.25%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Van'da PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

    Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
    • DHA
    • 23.09.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen iş birlikçilere yönelik operasyon düzenledi.

    Gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    1 KİŞİ İKNA EDİLDİ

    Ekipler tarafından terör örgütünün kırsal alanında ikna edilen bir kişi de kurtarılarak ailesine teslim edildi.

    Van da PKK nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir