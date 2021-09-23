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- Van'da PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Van'da PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
- DHA
- 23.09.2021 - 14:11
- Güncelleme : 23.09.2021 - 14:49
Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen iş birlikçilere yönelik operasyon düzenledi.
Gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 KİŞİ İKNA EDİLDİ
Ekipler tarafından terör örgütünün kırsal alanında ikna edilen bir kişi de kurtarılarak ailesine teslim edildi.