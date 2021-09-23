Van'da PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen iş birlikçilere yönelik operasyon düzenledi.

Gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 KİŞİ İKNA EDİLDİ

Ekipler tarafından terör örgütünün kırsal alanında ikna edilen bir kişi de kurtarılarak ailesine teslim edildi.