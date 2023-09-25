Van'da PKK'ya ait 2 sığınak tespit edildi! Çok sayıda mühimmat yakalandı Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, teröristler tarafından silah deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 2 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ensonhaber.com Yurt genelinde terörle mücadele devam ediyor... Bu kapsamda yapılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yapılan başarılı operasyonlarla teröristlerin kökleri tek tek kazınıyor. Jandarma genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca, yeni bir çalışma yapıldı. 2 sığınak teslim edildi Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan, Şehit Jandarma Er Hasan Taşkın operasyonu çerçevesinde Başkale’de icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, teröristler tarafından silah deposu olarak kullanılan 2 sığınak tespit edildi. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi Tespit edilen 2 sığınakta yapılan aramada, 5 adet piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 501 adet fişek ve 9 adet şarjör, 3 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 13 adet el bombası, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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