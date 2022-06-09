Van'da PKK'ya ait mühimmat bulundu

Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, hain teröristler tarafından kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Van’ın Başkale ilçesinde, 7 Haziran tarihinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi için operasyon yapılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yönetilen operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Roketatar, mayın...

Operasyon detaylarını aktaran Van Valiliği,"Yapılan operasyon neticesinde; 1 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 adet dolu piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi, mevzi içine gömülü vaziyette 1 adet VS-50 tip Antipersonel mayın ele geçirilmiştir." açıklamasını yaptı.

"Operasyonlar aralıksız devam edecek"

İHA'nın haberine göre; halkın güvenliğine önem verdiklerinin altını çizen Valilik, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.