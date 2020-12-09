Van’da roketatar mühimmatı ele geçirildi

Jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatına el konuldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Örgüte ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

10 ADET ROKETATAR MÜHİMMATI BULUNDU

Operasyonda, 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan Van Valiliği, “Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” ifadelerini kullandı.