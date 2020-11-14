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    Van'da rüşvet alan 7 kamu personelinin cezası belli oldu

    Görev yaparken 'rüşvet aldıkları, görevi kötüye kullandıkları ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları' iddiasıyla yargılanan sanıklar, 5 ay ile 40 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 09:03
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    Van'da rüşvet alan 7 kamu personelinin cezası belli oldu

    Van'da 2017-2018 yıllarında adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmeyenleri, getirmiş gibi göstererek menfaat elde ettikleri ve farklı bürolarda iş takipçiliği yaparak usulsüz şekilde bilgi-belge ele geçirdikleri iddia edilen 7 sanığın yargılandığı davada dün karar verildi.

    Van 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı.

    Sanıklar, son savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

    5 AY İLE 40 YIL ARASINDA HAPİS CEZALARI

    Mahkeme heyeti ise infaz koruma memurlarından A.İ.D.’yi 40 yıl 6 ay, M.D.’yi 27 yıl, Y.K. ve H.K’yı 5 ay, zabıt katibi Ş.T.’yi 5 ay, polis memuru C.A.’yı 10 yıl 9 ay, okul müdürü N.E.’yi de 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

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