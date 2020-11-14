Haberler

Gündem Haberleri

Van'da rüşvet alan 7 kamu personelinin cezası belli oldu

Van'da rüşvet alan 7 kamu personelinin cezası belli oldu

Görev yaparken 'rüşvet aldıkları, görevi kötüye kullandıkları ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları' iddiasıyla yargılanan sanıklar, 5 ay ile 40 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.