Van'da sahipsiz pitbull belediyeyi harekete geçirdi

İlkokul çevresinde dolaşarak bölgede tehlike oluşturan pitbull, belediye ekiplerinin müdahalesiyle rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Van'ın Edremit ilçesindeki Yeni TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, bölgede başıboş pitbull cinsi köpeğin dolaşması üzerine durumu belediye ekiplerine bildirdi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Bölgeye giden Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu iğne kullanarak yakaladıkları köpeği, hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırdı.

"BURADA İLK KEZ GÖRDÜM"

Okul çevresinde ilk kez pitbull cinsi köpek gördüğünü belirten Keve, "Sabah okulla gelirken köpeği fark ettim ve belediye ekiplerine haber verdim. Onlar da gelip köpeği aldı. Son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum." dedi.

"MERKEZİMİZDE 26 TEHLİKELİ IRK KÖPEĞİ VAR"

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem de "Ekiplerimizi kısa sürede bölgeye yönlendirdik. Köpeğin merkezimize getirilmesini sağladık. 26 tehlikeli ırk köpeğimiz merkezimizde bulunuyor. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini yapıyoruz." diye konuştu.