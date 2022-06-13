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    Van'da satın aldığı tavuğun içinden kurt çıktı

    Van’da yaşayan bir vatandaş, aldığı tavuğun içinden kurt çıkmasıyla adeta şaşkına döndü. Şikayet üzerine firma açıklama yaptı. Fotoğraflar ise sosyal medyada gündem oldu.
    • 13.06.2022 - 20:00
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    Van'da satın aldığı tavuğun içinden kurt çıktı

    Van'da yaşayan Yakup D. aldığı tavuğu eve gelince paketinden çıkardı. Tavuğun kötü koktuğunu fark eden Yakup D. dikkatle incelediğinde ise şaşkına döndü.

    Tavuğun içinde çürüme ve kurtlanma olduğunu fark eden Yakup D. durumu hemen sosyal medyada paylaştı.

    "Simsiyah kurt gördüm"

    Bozuk ve kurtlu tavuğun fotoğrafını çeken Yakup D. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marketten tavuk aldım. İki butta koku çürüme, birinde simsiyah kurt gördüm. Resimlerini çektim." dedi.

    "Mağduriyetiniz için özür dileriz"

    İHA'nın haberine göre, konuyla alakalı tavuk firmasından açıklama geldi. Şikayete istinaden gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığını belirten firma, "Damızlık tavuk üretim prosesi ve şikayet ekinde göndermiş olduğunuz görseller incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir. Yaşamış olduğunuz durumdan ötürü özür diler, müşteri memnuniyeti yönetim sistemimiz gereği mağduriyetinizin giderilmesi için ilgili bayimizin tarafınızla irtibata geçeceğini bilmenizi isteriz." denildi

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