Dolar
6.8578
0.0379%
Euro
7.8235
-0.0357%
Altın
1807.45
-0.1695%
Borsa
119136.95
1.1855%
G. Altın
398.386
-0.1561%
Bitcoin
62894.34
-0.7961%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C
    Van'da şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu

    Van'da şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu

    Emniyet Genel Müdürlüğü, şehitlerin adı ve görevlerini paylaşarak, başsağlığı diledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 10:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu

    Van'da keşif yapan uçak kırıma uğradı, 2’si pilot 7 polis şehit oldu.

    Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

    Van’dan kalkan 2’si pilot 7 emniyet personelini taşıyan insanlı keşif uçağının Gevaş civarında gözden kaybolduğunu söyleyen Soylu, saat 03.00 civarında uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığını ve 7 polisimizin şehit olduğunu açıkladı.

    EGM’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Emniyet Genel Müdürlüğü ise şehit olan polislerin kimliklerini paylaştı.

    EGM’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “15.07.2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağına çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan  7 kahraman görev arkadaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına, Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

    ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

    Buna göre şehit polislerin adı ve görevleri şu şekilde:

    Şehit Pilot Komiser - Gökhun Mete Altunbaş

    Şehit Pilot Komiser Yardımcısı - Samet Üstüner

    Şehit Komiser Yardımcısı - İrfan Aydoğan

    Şehit Komiser Yardımcısı - Semih Güzelay

    Şehit Uçuş Teknisyeni Polis Memuru - Mustafa Keskin

    Şehit Polis Memuru - Onur Ramazan Bayram

    Şehit Polis Memuru - Burak Derya

    Van'da şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu #1

    Görüş Bildir