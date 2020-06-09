PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında şehit olan işçiler için tören düzenlendi.

Van'ın Çatak ilçesinin Narlı bölgesinde, yol çalışması yapan bir firmanın servis aracına, bölücü terör örgütü PKK tarafından EYP ile saldırı düzenlenmişti.

Hain saldırı sonucu 2 işçi şehit olurken, 8 işçi yaralanmıştı.

Bugün ise şehit olan işçiler Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) için tören düzenlendi.

HELİKOPTER PİSTİNDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Şehit Yağdıran ve Baran'ın cenazesi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemi sonrası Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısındaki helikopter pistine getirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazının ardından, şehit işçilerin cenazeleri defin işlemi için kentteki farklı mezarlıklara uğurlandı.

Van'da şehit olan 2 işçi, son yolculuğuna uğurlandı ViDEO