Dolar
6.7962
0.1134%
Euro
7.6579
-0.1121%
Altın
1707.79
0.5309%
Borsa
108662.25
-0.8891%
G. Altın
373.405
0.7193%
Bitcoin
65678.08
-0.3342%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Van'da şehit olan 2 işçi, son yolculuğuna uğurlandı

    PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında şehit olan işçiler için tören düzenlendi.
    • AA
    • 09.06.2020 - 12:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Van'da şehit olan 2 işçi, son yolculuğuna uğurlandı

    Van'ın Çatak ilçesinin Narlı bölgesinde, yol çalışması yapan bir firmanın servis aracına, bölücü terör örgütü PKK tarafından EYP ile saldırı düzenlenmişti.

    Hain saldırı sonucu 2 işçi şehit olurken, 8 işçi yaralanmıştı.

    Bugün ise şehit olan işçiler Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) için tören düzenlendi.

    HELİKOPTER PİSTİNDE CENAZE NAMAZI KILINDI

    Şehit Yağdıran ve Baran'ın cenazesi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemi sonrası Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısındaki helikopter pistine getirildi.

    Sosyal mesafe kuralına uyularak İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazının ardından, şehit işçilerin cenazeleri defin işlemi için kentteki farklı mezarlıklara uğurlandı.

    Van'da şehit olan 2 işçi, son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Görüş Bildir