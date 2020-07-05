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    Van’da sel felaketi: 2 yaralı

    Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen sel felaketinden dolayı 2 kişi ağır yaralanırken, birçok hayvan ise telef oldu.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 19:23
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    Van’da sel felaketi: 2 yaralı #1

    Van'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, İpekyolu ilçesinde sene neden oldu.

    Şafak Mahallesi’nde yaşanan sel felaketine Van Büyükşehir Belediyesi İpekyolu ve Tuşba itfaiye grup amirliği personeli müdahale etti.

    2 VATANDAŞ AĞIR YARALI

    Selden dolayı çok sayıda kümes ve küçükbaş hayvan telef olurken, 2 vatandaş da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

    Van’da sel felaketi: 2 yaralı #2

    Van’da sel felaketi: 2 yaralı #3

    Van’da sel felaketi: 2 yaralı #4

    Van’da sel felaketi: 2 yaralı #5

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