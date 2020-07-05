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Van’da sel felaketi: 2 yaralı
Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen sel felaketinden dolayı 2 kişi ağır yaralanırken, birçok hayvan ise telef oldu.
- İHA
- 05.07.2020 - 19:23
Van'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, İpekyolu ilçesinde sene neden oldu.
Şafak Mahallesi’nde yaşanan sel felaketine Van Büyükşehir Belediyesi İpekyolu ve Tuşba itfaiye grup amirliği personeli müdahale etti.
2 VATANDAŞ AĞIR YARALI
Selden dolayı çok sayıda kümes ve küçükbaş hayvan telef olurken, 2 vatandaş da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.