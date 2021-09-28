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    Van'da selin yıktığı mahalleye konteynerler yerleştirildi

    Meydana gelen selin ardından evleri hasar gören vatandaşlar için 40 adet konteyner kuruldu. Vatandaşların geçici bir süreyle burada kalacakları belirtildi.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 18:01
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    Van'da selin yıktığı mahalleye konteynerler yerleştirildi

    Van Başkale ilçesini, 31 Temmuz'da sel vurdu.

    Selin büyük hasar oluşturduğu Esenyamaç Mahallesi'nde yapılan hasar tespit çalışmalarında, evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından konteynerler kuruldu.

    Vatandaşların geçici barınması için kurulan 40 konteyner; elektrik, su, kanalizasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ailelere teslim edilecek.

    "İLK GÜNDEN BU YANA YALNIZ BIRAKILMADIK"

    Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, "Sel nedeniyle ağır hasarlı ve yıkık evlerimiz vardı. Zarar gören evlere ilk etapta çadırlar verildi. Buranın kış şartları biraz erken başlıyor. 40 konteyner bırakıldı ve  altyapısı tamamlandı. Selin ilk gününden bu yana bakanlarımız geldi, tüm devlet yetkilileri Esenyamaç’taydı. Esenyamaç bir gün bile yalnız bırakılmadı. Halkımız yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun. Konteynerler de geçici. Zaten kalıcı konutlar yapılana kadar insanlarımız şimdilik burada kalacaklar. Devletimize çok minnettarız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

    Van da selin yıktığı mahalleye konteynerler yerleştirildi #1

    "GEÇİCİ ÇADIRLAR VERİLDİ"

    Mahalle sakini Suhyettin Uğur ise, selin ilk gününden itibaren devletin tüm kurumlarıyla kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Devletimize minnettarız. Esenyamaç bir gün bile  boş kalmadı. Bakanlar, milletvekilleri Vali Bey ve Kaymakam Bey her gün bizim yanımızdaydı. Önce geçici olarak çadırlar verildi. Şimdi görüyorsunuz konteynerler geldi. Konteyner kent kuruldu. Evleri yıkılanlar ve hasar alanlar burada kalacak." diye konuştu.

    Van da selin yıktığı mahalleye konteynerler yerleştirildi #2

    YETKİLİLERE VE HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

    Sel sularına kapıldıktan sonra son anda kurtarılan Kader Yurtseven de kendilerine her türlü desteği veren devlet yetkilileri ve hayırseverlere teşekkür etti.

    Van da selin yıktığı mahalleye konteynerler yerleştirildi #3

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    Van da selin yıktığı mahalleye konteynerler yerleştirildi #8

    Van da selin yıktığı mahalleye konteynerler yerleştirildi #9

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