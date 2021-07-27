Düzensiz göç, kaçakçılık ve teröristlerin sızma girişimlerinin önlenmesi amacıyla İran sınırındaki duvar inşası devam ediyor. Duvar gözetleme kuleleri, kameralar ve hendeklerle desteklenecek.

Van’ın Çaldıran ilçesinde İran ile olan 64 kilometrelik sınır hattı, teröristlerin sızma girişimleri ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla duvar yapımıyla güçlendiriliyor.

Hudut güvenliğini artıracak adımların atıldığı ilçede, İran sınırına 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde beton bloklar döşeniyor.

Duvar, gözetleme kuleleri ve kameralarla donatılmasının yanı sıra hendeklerle desteklenecek.

7/24 GÜVENLİK SAĞLANACAK

Ayrıca güvenlik duvarı güzergahına paralel yapılacak yolda sınır birlikleri 7/24 güvenliği sağlayacak.

Bu şekilde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, devam eden çalışmaları incelemek üzere bölgeye geldi.

Van’da sınır güvenliği için duvar inşa ediliyor VİDEO



Bilmez’e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve 6’ncı Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul eşlik etti.

“HENDEKLERİN GİRİŞİNE JİLETLİ TEL ÇEKİLMEKTEDİR”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 64 kilometrelik modüler duvar inşaatının 3 buçuk kilometrelik bölümünün tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şu an 3 etapta da kazı ve dolgu çalışmaları yapılmaktadır. İran'la giden duvarın olacağı saha için ortak mutabakat devam ediyor. Mayın temizleme çalışmaları da kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Duvar imalatının yanında sınırlar için iki yıldır hendek kazıyoruz. Yaklaşık 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekilmektedir.





“160 KİLOMETREYE KADAR UZATACAĞIZ”

Şu ana kadar 110 kilometrelik bir hendek kazımı yapılıyor. İnşallah 30 kilometrelik bir hendek kazımı için de biz Van Valiliği olarak gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar da 160 kilometreye kadar uzatacağız.





“58 GÖZETLEME 45 HABERLEŞME KULESİ YAPILMAKTADIR”

Sınırımızda 58 gözetleme ve 45 de haberleşme kulesi yapılmaktadır. Kulelerde termal kamera, radar ve algılayıcı kule sistemi bulunmaktadır. Bir de atış kontrol sistemi monte edilecek. Bunlar da yıl sonunda kadar devreye alınacak.”





“İHA VE SİHA’LARDAN 24 SAAT ESASINA GÖRE YARARLANIYORUZ”

Bilmez, göç baskısının artması üzerine kara kuvvetlerinin bölgeye iki keşif, iki de komando bölüğü ve zırhlı araçlar takviye ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığımız diğer illerden bu noktada 35 özel harekat timimizi 50 zırhlı araçla sınır hattında görevlendirdi. 500'ü Çaldıran'da, 250'si de Saray bölgesinde görev yapacak. Ayrıca burada sınır hattının hemen gerisinde sürekli devriye gezen, nöbet tutan jandarma ekiplerimize de Elazığ, Bingöl, Muş ve Kars'tan da 3 bölük, bir tabur komando görevlendirildi. Onlar da yaklaşık 400 kişi ve zırhlı araçlarla birlikte ikinci hatta görev alacak. Ayrıca 200 korucu da bu hatta görevlendirildi. Aynı zamanda sınırlar için İHA ve SİHA'lardan da 24 saat esasına göre yararlanıyoruz.”





“TOPLUMSAL DUYARLILIK BU SENE DAHA FAZLA”

Geçen sene sınır hattında yapılan çalışmalar ile 105 bin civarında göçmenin yakalandığını açıklayan Vali Bilmez, “Bu sene ise bizim sınırda engellediğimiz ve yakaladığımız göçmen sayımız da 55 bini geçti. Aslında bu sene maruz kaldığımız göçmen sayısı, geçen seneye göre daha fazla değil. Ancak toplumsal duyarlılık bu sene daha fazla. 2019'dan önce Van’ın her tarafında göçmen görme imkanı vardı. Ama 2019 yılının temmuz ayından itibaren bölgemizde gezen düzensiz göçmenlere müsaade edilmemektedir. Son zamanlarda özellikle jandarma ve polisimiz ‘şok’ evler dediğimiz düzensiz göçmenlerin saklandığı yerler takip edilmektedir. Bunların büyük bir kısmı da yıkıldı.” dedi.

“KAÇAKÇILIK DÜZENSİZ İNSAN KAÇAKÇILIĞINA KAYDI”

Bu yılın ilk 7 ayında işlem yapılan organizatör sayısının 783 olduğunu dile getiren Bilmez, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Sadece 2021 yılında 783 organizatöre adli işlem yapılmış, bunların 300’e yakını tutuklandı. Geçen sene yıl boyunca toplam işlem yapılan organizatör sayısı 599’dur. Bu sene ilk 7 ayda işlem yapılan organizatör sayısı 783’tür. Bu anlamda cezaların daha da caydırması lazım. Geçmiş yıllarda bölgede ciddi bir sigara kaçakçılığı vardı. 2020 yılında 2 milyon civarında kaçak sigara paketi yakalandı. Bu sene ilk 7 ayda 480 bin paket sigara yakalandı. Kaçakçılık düzensiz insan kaçakçılığına kaydı. Onun için sınır önlemlerimizi belirli seviyede tutmaya çalışıyoruz.”