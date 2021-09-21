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    Van’da, şişme bot içinde 60 kaçak Afgan göçmen yakalandı

    Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, Van Gölü üzerinden şişme bot içinde Bitlis’e gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 16:58
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    Van’da, şişme bot içinde 60 kaçak Afgan göçmen yakalandı

    Van’da, ülkeye yasa dışı yollar ile giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Kaçak göçmenlerin, Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu Mahallesi'nden şişme botlara bindirilerek Van Gölü üzerinden Bitlis’in Tatvan ilçesine götürüleceği bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Gece saat 02.00 sıralarında, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

    Şişme bot içinde, 60 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

    Van Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van’da, şişme bot içinde 60 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    ORGANİZATÖRLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

    Kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla getiren organizatörlerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

    Van’da, şişme bot içinde 60 kaçak Afgan göçmen yakalandı #1

    Van’da, şişme bot içinde 60 kaçak Afgan göçmen yakalandı #2

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