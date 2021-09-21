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- Van’da, şişme bot içinde 60 kaçak Afgan göçmen yakalandı
Van’da, şişme bot içinde 60 kaçak Afgan göçmen yakalandı
- DHA
- 21.09.2021 - 16:51
- Güncelleme : 21.09.2021 - 16:58
Van’da, ülkeye yasa dışı yollar ile giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Kaçak göçmenlerin, Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu Mahallesi'nden şişme botlara bindirilerek Van Gölü üzerinden Bitlis’in Tatvan ilçesine götürüleceği bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gece saat 02.00 sıralarında, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Şişme bot içinde, 60 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Van Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van’da, şişme bot içinde 60 kaçak göçmen yakalandı VİDEO
ORGANİZATÖRLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
Kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla getiren organizatörlerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.