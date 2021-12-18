Van'da sürücülere havadan denetim

Polis ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere yönelik, helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

Van’da polis ekipleri, hız sınırını aşan, şerit ihlali yapan, seyir halinde telefon kullanan, kemer takmayan sürücülere yönelik helikopter desteğiyle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Kural ihlali yapan sürücüler tek tek belirlenirken, özellikle emniyet kemerini takmayan sürücülerin görüntüsü helikopterin kameralarına yansıdı.

UYGULAMA NOKTALARINA BİLDİRİLDİ

Havadan tespit edilen sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürü Ekrem Çiçek tarafından, uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirdi.

Açıklamalarda bulunan Çiçek, trafik düzeni ve güvenliğiyle ilgili denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

"DENETİMLERİMİZ AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Sürücüler üzerinde algılanan yakalanma risk duygusunu daha dinamik ve aktif tutabilmek için helikopter destekli bir denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden Şube Müdürü Çiçek, “Bu denetimlerdeki amacımız; özellikle şehirlerarası karayolunda emniyet şeridine park etmiş olan büyük araçlar, uygunsuz seyir edenler, toplum içinde ‘makas’ olarak tabir edilen yakın takip hususlarıyla ilgili denetimlerimizi gerçekleştirmektir. Bu kapsamda emniyet kemeri denetimlerimizi de gerçekleştirdik. Yapılan denetimler kapsamında emniyet kemeri takma oranının son yıllara göre arttığını görüyoruz. Denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Helikopter ve drone ile havaların da elverişli olduğu zamanlarda denetimlerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.