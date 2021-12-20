Van'da taziye yemekleri iptal edilince vakalar düşüşe geçti

Kentte gelenek olan taziye yemeklerinin yasaklanmasıyla birlikte, vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandı. Günlük vaka sayısının ise 5 civarında olduğu belirlendi.

Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında en iyi durumda olan illerden biri Van.

Taziye yemeklerinin yasaklanmasının ardından Van'da, vaka sayılarında ciddi düşüş tespit edildi.

AŞIDA AYNI BAŞARI YAKALANAMADI

Vaka oranıyla başarı elde eden Van, koronavirüs aşısı konusunda hala aynı başarıyı yakalamış değil.

Sağlık Bakanlığının 100 binde görülen korona virüs vaka sayısı verilerine göre 3,92 olan Van, ikinci doz aşı oranıyla sarı kategoride yer alıyor.

"GÜNLÜK VAKA SAYIMIZ 5 CİVARINDA"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, “Bir taraftan aşılama çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan Avrupa’da görülmeye başlayan ve yayılan yeni varyantla ilgili belirsizlik var. İlimizde durumlar iyi, hastane doluluk oranımız yüzde 10’un altında, Pandemiye ayırdığımız yatak sayısında kısıtlamaya gitmemize rağmen doluluk oranımız yüzde 10 civarında. Vaka sayımız oldukça az, toplam pozitif vaka sayımız 400’ün altında, günlük vaka sayımız ise 5 civarında. Bu anlamda sağlık çalışanlarımız düzenli çalışmakta, vatandaşlarımız belli kurallara riayet etmekte”

"VAKA GÖRÜP OKUL KAPATTIĞIMIZ OLMADI"

Taziyelerde yemek vermek, bölgemizde ciddi bir gelenekti. 3 gün boyunca aile efradına ve misafirlerin taziyelerde yemek yeme geleneği vardı. Bu gelenek koronavirüs nedeniyle tamamen sona erdi. Toplumda bu anlamda bir bilinç oluştu. Bu nedenle şu an çok iyi durumdayız. Okullarımızda vaka neredeyse hiç yok. Yüz yüze eğitimimiz oldukça başarılı bir şekilde ilerliyor. Vaka görüp okul bazında hiç kapattığımız okul olmadı. Sınıf bazında ise ilk başlarda çok az oldu, şu an kapalı olan hiçbir sınıfımız yok” şeklinde konuştu.