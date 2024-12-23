Van'da telefonla konuşmak için tepeye tırmanmaktan kurtuldular

DHA

Van'da ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 250 haneli Bucakönü Mahallesi'nde oturanlar, internete bağlanmak ve cep telefonu ile görüşme yapmak için yıllardır yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Akbaş Tepesi'ne çıktı.

Konu, gazeteciler tarafından gündeme getirilirken, aynı tepeye geçen günlerde baz istasyonu kuruldu.

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİLER

İstasyonun kurulması ile birlikte tepeye tırmanmaktan kurtulan mahalleli, yetkililere teşekkür etti.

"İNTERNETİMİZ ŞİMDİ ÇOK GÜZEL ÇEKİYOR"

Akbaş ile Bellül tepeleri arasına kurulu mahallenin 34 yıldır muhtarlığını yapan Rıfat Dursun, "Geçen yıl yakınlarımızla telefonla görüşmek için tepeye tırmanıyorduk. Haber üzerine harekete geçildi ve bu dertten kurtulduk. Telefonlarımız ve internetimiz şimdi çok güzel çekiyor" dedi.