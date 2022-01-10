Van’da terör operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet (FETÖ/PDY) ve PKK/KCK ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

EMNİYET AÇIKLAMASI

Açıklamada, “3-9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 olayda 9 şahıs, 1 olayda ise PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır.” denildi.