Van’da terör operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Terör örgütlerinin deşifre, engellenmesine yönelik çalışmalarda, FETÖ, DEAŞ ve PKK’ya mensup olduğu belirlenen toplamda 25 şüpheli yakalandı.

Van’da, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda son bir haftada TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polisleri tarafından eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

AA’nın haberine göre; 22 PKK/KCK, 1 DEAŞ ve 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlıların işlemleri sürüyor.