Petrol
120.06
0.28%
Euro
17.8256
1.30%
Dolar
16.572
0.96%
Altın
987.17
1.02%
Borsa
2631
1.13%
Bitcoin
517.636
4.58%
BTXN Coin
11.89
-9.23%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Van’da terör operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

    Terör örgütlerinin deşifre, engellenmesine yönelik çalışmalarda, FETÖ, DEAŞ ve PKK’ya mensup olduğu belirlenen toplamda 25 şüpheli yakalandı.
    • 06.06.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da terör operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

    Van’da, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

    Eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda son bir haftada TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polisleri tarafından eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

    AA’nın haberine göre; 22 PKK/KCK, 1 DEAŞ ve 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

    Zanlıların işlemleri sürüyor.

    Van’da terör operasyonu: 25 şüpheli yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Gençlerbirliği'nde Niyazi Aktaş yeniden başkan
    Futbol

    Gençlerbirliği'nde Niyazi Aktaş yeniden başkan

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Tükenmişlik sendromunu gösteren ilk 7 belirti
    Sağlık

    Tükenmişlik sendromunu gösteren ilk 7 belirti

    Görüş Bildir