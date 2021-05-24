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Van’da terör operasyonu: Çok sayıda silah ve İncil ele geçirildi

Van’da terör operasyonu: Çok sayıda silah ve İncil ele geçirildi

Teröristlerin faaliyetlerini deşifre etme amacı ile yapılan çalışmalar kapsamında, ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.