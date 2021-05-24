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    Van’da terör operasyonu: Çok sayıda silah ve İncil ele geçirildi

    Teröristlerin faaliyetlerini deşifre etme amacı ile yapılan çalışmalar kapsamında, ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.
    • AA
    • 24.05.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:27
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    Van’da terör operasyonu: Çok sayıda silah ve İncil ele geçirildi

    Van’da terör örgütü PKK/KCK ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, teröristlerin inlerine girerek planlarını bozmayı sürdürüyor.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre Başkale ilçesinde, teröristlerin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Bu çalışmalar kapsamında örgüte ait sığınak, barına ve depoların tespit edilmesi amacı ile Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 580 fişek, iki şarjör, 14 çuval işlenmemiş tütün, İncil ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

    Van’da terör operasyonu: Çok sayıda silah ve İncil ele geçirildi #1

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