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- Van’da terör operasyonu: Çok sayıda silah ve İncil ele geçirildi
Van’da terör operasyonu: Çok sayıda silah ve İncil ele geçirildi
Teröristlerin faaliyetlerini deşifre etme amacı ile yapılan çalışmalar kapsamında, ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.
- AA
- 24.05.2021 - 11:23
- Güncelleme : 24.05.2021 - 11:27
Van’da terör örgütü PKK/KCK ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, teröristlerin inlerine girerek planlarını bozmayı sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Başkale ilçesinde, teröristlerin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Bu çalışmalar kapsamında örgüte ait sığınak, barına ve depoların tespit edilmesi amacı ile Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 580 fişek, iki şarjör, 14 çuval işlenmemiş tütün, İncil ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.