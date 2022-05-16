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    Van’da terör operasyonu: Havan mühimmatı bulundu

    İç güvenlik operasyonunda tespit edilen mağarada 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, mühimmat, örgütsel doküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.
    • 16.05.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 09:14
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    Van’da terör operasyonu: Havan mühimmatı bulundu

    Van İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri, Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında iç güvenlik operasyonu icra etti.

    15 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda bir mağara tespit edildi.

    Mehmetçik, mağara içerisine girdi ve teröristlere ait birçok mühimmatı ele geçirdi.

    Mağara içerisinde ne var ne yok imha edildi

    Bu kapsamda mağara içerisinde; 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 adet mutfak tüpü, 1 adet el telsizi, 180 metre kablo, 6 adet akü, 3 adet jeneratör, 22 adet pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    İHA’nın haberine göre ele geçirilen malzemeler emniyetli bir şekilde imha edildi.

    İçişleri Bakanlığı: Operasyonlar sürecek

    İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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