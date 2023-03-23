Van'da terör operasyonu! Teröristlerin barınakları bulundu Mehmetçik, PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirdi.

İHA Terör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik, teröristleri bitirmeye kararlı. Kahraman Türk askeri terör örgütü PKK'ya nefes alacak alan bırakmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Sığınaklar tespit edildi Van İl Jandarma Komutanlığı timleri, Başkale ilçesi kırsalında 22 Mart 2023 tarihinde PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığını öğrendi. Değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yapıldığı belirtildi. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Aramada; 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 41 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet PK makinalı tüfek mühimmatı, 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirilmiştir.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.