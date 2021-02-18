Van’da, Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından Gara şehitleri için düzenlenen yürüyüşte terör lanetlendi.

Van’da Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından, Gara şehitleri için yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi Kent Park önünde başlayan yürüyüş, Hazreti Ömer Camisi'ne kadar devam etti.

KUR'AN OKUNUP DUA EDİLDİ

Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, basın açıklamasının ardından İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua etmesi ile sona erdi.

Yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van’da teröre lanet yürüyüşü VİDEO



