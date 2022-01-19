Buzlanma nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini iterek kurtarmak isteyen trafik polisinin zorlu mücadelesi kameraya yansıdı.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinin yolu kapandı, çok sayıda araç da yolda mahsur kaldı.

Fırtınaya rağmen görevlerini sürdüren trafik polisleri, Edremit ilçesinin Erdemkent Mahallesi'ndeki rampada yolda kalan araç sürücülerine yardım etti.

SERVİS İTEN POLİSİN FIRTINAYA DİRENİŞİ

Bu sırada bir öğrenci servisini itmeye çalışan polis memuru, zor anlar yaşadı. Fırtınanın zaman zaman savurduğu trafik polisi, öğrenci servisini iterek ilerlemesine yardımcı oldu.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Van'da tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları