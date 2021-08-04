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- Van’da tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı
Van’da tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı
- AA
- 04.08.2021 - 12:43
- Güncelleme : 04.08.2021 - 12:54
Van’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele aralıksız sürüyor.
Çaldıran ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölgeye yasa dışı yollardan giriş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Çalışmalar kapsamında edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
TIR BELLİ BİR NOKTADA DURDURULDU
Şüpheli olduğu belirlenen bir tır takibe alınarak belli bir noktada durduruldu.
Tır içinde yapılan aramalarda, aracın dorsesine gizlenmiş 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yasa dışı geçişe organizatörlük yaptıkları belirlenen tır sürücüsü M.A. ile M.D., E.S ve M.S. dahil 4 kişi gözaltına alındı.
BİTKİN DÜŞTÜKLERİ GÖRÜLDÜ
Aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, havasızlıktan ve açlıktan bitkin düştüğü görüldü.
Van’da tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzensiz göçmenler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
MASKE, EKMEK, SU VE YEMEK DAĞITILDI
İl Göç İdaresi görevlileri tarafından getirilen maske, ekmek, su ve yemek de jandarma ekipleri tarafından göçmenlere dağıtıldı.