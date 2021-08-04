Yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında durdurulan bir tırın dorsesinden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300 düzensiz göçmen çıktı.

Van’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele aralıksız sürüyor.

Çaldıran ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölgeye yasa dışı yollardan giriş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

TIR BELLİ BİR NOKTADA DURDURULDU

Şüpheli olduğu belirlenen bir tır takibe alınarak belli bir noktada durduruldu.

Tır içinde yapılan aramalarda, aracın dorsesine gizlenmiş 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yasa dışı geçişe organizatörlük yaptıkları belirlenen tır sürücüsü M.A. ile M.D., E.S ve M.S. dahil 4 kişi gözaltına alındı.

BİTKİN DÜŞTÜKLERİ GÖRÜLDÜ

Aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, havasızlıktan ve açlıktan bitkin düştüğü görüldü.

Van’da tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO



SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzensiz göçmenler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

MASKE, EKMEK, SU VE YEMEK DAĞITILDI

İl Göç İdaresi görevlileri tarafından getirilen maske, ekmek, su ve yemek de jandarma ekipleri tarafından göçmenlere dağıtıldı.