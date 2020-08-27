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    Van'da Türk bayrağını çöpten çıkarıp asan çocuklar

    Van'da Türk bayrağını çöpten çıkarıp asan çocuklar

    Van'da çöpe atılan Türk bayraklarını gören kağıt toplayıcı çocuklar, bayrakları alıp tel örgülere astı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 10:50
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 10:50
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    Van'da Türk bayrağını çöpten çıkarıp asan çocuklar

    Van'da kaydedilen görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

    Türk bayraklarının çöpe atıldığını gören kağıt toplayıcı çocuklar, bayrakları tek tek çıkarıp düzgün bir şekilde tel örgülere astı.

    O anlara fark eden bir kişi anında kayda girdi. Görüntüler Twitter'daki Kirpi ve Kobra hesabından paylaşıldı.

    Türk bayraklarını kimin ya da kimlerin çöpe attığı ise henüz belirlenemedi.

    Van'da Türk bayrağını çöpten çıkarıp asan çocuklar VİDEO

    Van da Türk bayrağını çöpten çıkarıp asan çocuklar #1

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