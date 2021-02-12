Gevaş ilçesine bağlı Çığlı mezrasında, hastaneye kaldırılması gereken 61 yaşındaki hastanın, kötü hava şartları altında helikopterle alındığı anlar kameralara yansıdı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışının, yurdun doğusundaki yüksek kesimlerde etkisi daha yüksek oluyor.

Etkili kar yağışı nedeniyle bölgedeki köy ve mezraların yolları ulaşıma kapanırken çığ tehlikesi nedeniyle de yol açma çalışmaları temkinli bir şekilde yürütülüyor.

Ulaşıma kapalı köylerde yaşayan hastaların acil durumlarda hastanelere erişimi ise kolay değil.

Fakat Türkiye'nin sağlık altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde bölgede acil durumlarda helikopterler kullanılıyor.

Van'da ulaşımı kapanan köyden hastayı helikopter aldı VİDEO

KAR YOLLARI KAPATTI, HASTA HELİKOPTERLE ALINDI

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Çığlı mezrasında yaşayan 61 yaşındaki hasta İsa Amca'nın da hastaneye kaldırılması kar engeline takıldı.

Hastayı almak üzere bölgeye hareket eden helikopter ise kötü hava şartları nedeniyle zorluk yaşadı.

PİLOT HASTAYI ALMADAN DÖNMEDİ

Helikopterin pilotu Burak Türkel'in inisiyatif almasıyla iniş yapan helikoptere bindirilen hasta, hastaneye yetiştirildi.

O anlar ise vatandaşların kameralarına yansırken, görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

"DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

Sosyal medya kullanıcılarından görüntülere "Devlet burada" yorumları yağdı.

Söz konusu görüntülerde dikkat çöken en önemli ayrıntı ise, yıllardır doğu bölgesine yatırım yapılmadığı iddialarını boşa çıkaran, görüntüleri kaydeden vatandaşların "Devletimiz sağ olsun" sözleri oldu.