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    Van'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

    Kentte jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilo metamfetamin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.11.2022 - 18:03
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    Van'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

    Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Van'ın Özalp ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Özalp ilçesi bölgesinde 19 Kasım günü operasyon yapıldığı belirtildi.

    "Mücadele tüm hızıyla sürüyor"

    İHA'nın haberine göre, 5 kilogram metamfetamin uyuşturucunun ele geçirildiği ve olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığının bildirildiği açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede ilk hedef kabul edilen uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi konusunda yürütülen kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor." denildi.

    Van da uyuşturucu tacirlerine operasyon #1


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