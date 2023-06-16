Van'da yapılan sulama kanalıyla 150 hektarlık alan suya kavuşturuldu Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar ilçesi Üçgen Mahallesi'nde tamamladığı sulama kanalı ile yaklaşık 150 hektar tarım arazisini suya kavuşturdu.

AA

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekler devam ediyor.

Bu kapsamda, Üçgen Mahallesi'nde bir süre önce çalışmalarına başlanan 3,5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

150 hektarlık tarım arazisi suyla buluştu

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) desteğiyle tamamlanan sulama kanalı sayesinde 150 hektarlık tarım arazisi suyla buluştu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun ve beraberindekiler, çalışmanın tamamlandığı bölgede inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı.

Mahallenin tarımsal gelişiminde kanalın önem taşıdığını belirten Üçgen Mahallesi Muhtarı Fuat Dalgın, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Daha önce yapılan kanalların atıl durumda olduğunu dile getiren Dalgın şu ifadeleri kullandı: