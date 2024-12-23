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DHA

İran'dan Van'a alışveriş yapmak ve resmi tatillerini geçirmek için gelen turistlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Ancak bu artış, yeni yıl rezervasyonlarında etkisini çok fazla göstermedi.

2023 yılında İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan giriş yapan İranlı turist sayısı 600 bin iken, bu yıl rakamlar 700 bini aştı.

Ancak yılbaşı için otellere yapılan rezervasyonlarda düşüş yaşandı.

"İRAN-İSRAİL GERİLİMİ ETKİLİYOR"

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, eğlenmek için Van'ı tercih edenlerdeki bu düşüşün, İsrail ile İran arasında devam eden gerginlik ve ekonomik nedenlerden kaynaklandığını anlattı.

Geçen yıl aralık ayında 37 bin İranlı turistin kente giriş yaptığını, bu yıl ise 19 Aralık itibarıyla bu rakamın 31 binde kaldığını kaydeden Çeliktaş, "Geçen yıl yılbaşı öncesi otellerin doluluk oranları yüzde 90'lardaydı, bu yıl yüzde 50'lerde seyrediyor. İran'daki paranın dolar karşısında değer kaybetmesi de buna bir etkendir. Ülkeler arasındaki gerginlikler ekonomiye de yansıyor." diye konuştu.

"TIR GİRİŞ-ÇIKIŞ SAYILARI ARTAR"

Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Sınır Kapısı’nın bu yıl tır transitine açılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

2024 yılı içerisinde 810 tırın ülkeye giriş ve çıkış yaptığını söyleyen Çeliktaş, "İran tarafındaki kara yolunun 20-25 kilometresinin bozuk olması sebebiyle bu sayı istediğimiz seviyede değil. Ancak tır transitine açık olması ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin ekonomisine de büyük değer katıyor. Geçen yıl sınır kapımız tır transitine açık değildi.

Bu yıl mart ayında tır transitine açıldı. Tabii bu 810 tırın 687'si İran'dan giriş yapmış, kalanı da bizim ülkemizden çıkış yapmış. İran tarafındaki kara yolunun tamamlanması halinde tırlardaki giriş-çıkış sayıları daha da artar. Bu anlamda gümrük kapısında memur ve peron sayılarının da artırılması gerekir." dedi.

"İRAN'DAKİ EKONOMİK GÜÇ AZALDI"

Otel sahibi Yunus Yüksel ise İran'dan gelen turistlerin kentin ekonomisine büyük katkı sağladığını, ancak bu yıl Aralık ayında otellerin doluluk oranlarında düşüş yaşandığını belirtti. Yüksel, "Geçen yıllarda Türkiye'de en çok turist alan iller arasında 15'inci sıradayken İsrail ile İran arasındaki gerginlik bu duruma olumsuz etkiledi. Bu huzursuzluk devam ederken, İran'daki ekonomik güç azaldı." diye konuştu.