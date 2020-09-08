Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, bin 40 personel görev alıyor.

Türkiye, terör ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-10 Norduz" operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

BİN 40 PERSONEL GÖREVLİ

Operasyona; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 70 operasyonel timdeki 1040 personel katıldı.

46 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9) operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunarak, bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Aynı zamanda 23 iş birlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğüne de yer verildi.

Van'da 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu başlatıldı FOTO GALERİ