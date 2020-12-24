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    Van'da 'Yıldırım Bestler 17' operasyonu başladı

    Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde "Yıldırım Bestler 17" operasyonu başladı.
    • AA
    • 24.12.2020 - 10:27
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 11:17
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    Van'da 'Yıldırım Bestler 17' operasyonu başladı

    Mehmetçik, zorlu kış şartlarında yine terörist avında...

    Kar yağışının köy yollarını kapattığı Van'da operasyonlar da start aldı.

    "YILDIRIM BESTLER 17"

    Video konferansla İl Emniyet Müdürleri ile değerlendirme toplantısına katılan ve burada bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde "Yıldırım Bestler 17" operasyonunun başladığını duyurdu.

    3 BİN 251 PERSONEL KATILIYOR

    Bakan Soylu, operasyona 3 bin 251 personelin katıldığını dile getirdi.

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