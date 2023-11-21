Van'da yoğun kar: 142 yol ulaşıma kapandı Kentte kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor. Yoğun kar, kentin bazı bölgelerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 142 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

AA

Van'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Karın en etkili olduğu Van-Bahçesaray ile Van-Hakkari kara yolunda yolun kapanmaması için Karayolları ekipleri sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

142 yere ulaşım sağlanamıyor

Kardan dolayı kent genelinde 53 mahalle ve 89 mezra olmak üzere toplam 142 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin çalışması sürüyor

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)