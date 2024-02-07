Van'da yoğun kar etkisi: 199 yerleşim yeri yolu kapandı Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışının arttığı kentte 199 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı 299 santimetreye kadar yükseldi.

İHA

Hava sıcaklıklarının düşmesi, olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Özellikle yoğun kar yağışının olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayat şartları zorlaştı.

Birçok yerleşim yerinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

Kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı

Bu illerden biri de Van oldu.

Kar yağışının etkili olduğu kentte kar kalınlığı 299 santimetreye kadar ulaşırken 199 yerleşim yerinin yolları kapandı.

199 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle Başkale’de 25, Çaldıran 41, Erciş’te 48, Gürpınar’da 21, İpekyolu’nda 8, Muradiye’de 19, Özalp’te 17, Saray 12 ve Tuşba ilçesinde 8 olmak üzere toplam 199 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapanmış durumda.

Yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)