Van'da zıhlı araç kontrolden çıktı: 6 asker yaralı Başkale ilçesinde kar dolu yolda seyir halinde olan askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu biri ağır, 6 asker yaralandı.

İHA

Van’da kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Başkale karayolu üzerinde yaşandı.

Askeri araç devrildi

Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

Ardından bölgedeki boş alana doğru devrildi.

6 asker yaralı

‘Kirpi’ adı verilen araçtaki askerlerden biri ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1'inin durumu ağır

Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)