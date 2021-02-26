Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Diyarbakır'dan sonra Van'da da oturma eylemine başlayarak evlatlarını istedi.

Uzun süredir Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan ailelerin mücadelesi sürüyordu.

HDP'nin Diyarbakır'daki başkanlık binası ise ailelerin evlatlarını istediği süreçte tadilata girdiği gerekçesiyle kapatılmış, aileler bunun bir kaçış olduğunu söylemişti.

VAN'DAKİ AİLELER DE DİRENİYOR

Diyarbakır'dan sonra Van'daki aileler de terör örgütü PKK için evlatlarının kaçırılmasına karşı direnmeye başladı.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 7 aile, ellerinde pankartlarla evlatlarını istedi.

Van'daki aileler, HDP binası önünde oturma eylemi başlattı VİDEO











"ÇOCUKLARIMIZ KİMSENİN P İYONU OLMAYACAK"

"Artık yeter yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü.

Binanın penceresinden bakan HDP'lilere de tepki gösteren aileler, oturma eylemi başlattı.





8 YILDIR EVLADINDAN HABER ALAMIYOR

Kızı Şerima'nın 8 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirten anne Nazlı Sancar, senelerdir evladından haber alamadığını söyledi.





Evlatlarına kavuşuncaya kadar Van'da oturma eylemini sürdüreceklerini anlatan Sancar, şöyle konuştu:

"Sonuna kadar kararlıyız, evlatlarımızı almadan eyleme son vermeyeceğiz. Evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz. Onlara karşı dik duracağız. 1,5 yıldır Diyarbakır'da eyleme devam ediyorduk. Bundan sonra kendi memleketimizde bu eyleme devam edeceğiz. Eylememiz Türkiye'ye ışık olacak. Ya zafer ya ölüm."





9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KAÇIRILDI

Çocuğu 9 yaşındayken dağa kaçırılan Eyüp Baran ise "Çocuğumu evin önünden kaçırdılar. 6 senedir arıyorum ama vermiyorlar. Ne ölüsü ne de dirisi hakkında bilgi alamadım. Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Bu eylememiz devam ediyor. Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu. Onlardan habersiz götürmediler." diye konuştu.

"ÖLÜME KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Çocuğu 8 yıl önce dağa kaçırılan Fikret Koç da "Ölüme kadar bu mücadelemiz devam edecek. Çocuğuma kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



