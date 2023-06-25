Van'daki aşiret düğününde 6 milyon TL takıldı Ertoşi aşiretinin düğün törenine katılan 5 bin davetli geline 4 kilo altın takarken damada ise 6 milyon TL nakit para taktı. Saatler süren düğünde 100 küçükbaş hayvan kesildi.

İHA

Bir aşiret düğününde daha takılar göz doldurdu.

Sık sık yüklü miktarda takılan takılarla ön plana çıkan aşiret düğünü, bu kez Van'da yapıldı.

Ertoşi aşiretine mensup iş adamı Nevzat Durmaz’ın oğlu Adem Durmaz ile Sozdar Yağızer dünyaevine girdi.

Düğüne katılan davetliler, gelin ve damada altın takmak için adeta birbiriyle yarıştı.

6 milyon değerinde takı

100 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, yemek ikramının ardından geçilen takı töreni 5 saat sürdü.

Damada 6 milyon TL nakit para, geline ise 4 kilo altın takılan düğün, son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

"Düğünler bizim mutlu günlerimiz"

Damadın babası iş adamı Nevzat Durmaz, düğüne yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum.

5 bin davetli katıldı

Düğüne bölgedeki aşiret mensupları, İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van'dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.