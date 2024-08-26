Van'daki aşiret düğününde yeni rekor: 2 kilo altın, 21 milyon TL para Van’da gerçekleştirilen bir aşiret düğününde, geline 2 kilo altın, damada ise 21 milyon 200 bin TL takı takıldı. 5 bin kişinin katıldığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

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Haber Merkezi

Türkiye’de sıkça gündeme gelen aşiret düğünleri, altın ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte büyük ilgi görüyor.

Bu düğünlerde adeta bir takı yarışı yaşanıyor ve katılımın yoğun olduğu her tören, daha da dikkat çekiyor.

Son olarak, Van’da gerçekleştirilen bu düğün de bunlardan biri olarak öne çıktı.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Van’ın köklü aşiretlerden bir tanesi olan Şemsikan Aşireti üyelerinden Umut ve Tülay çiftinin düğün töreni, damadın amcası Kenan Yiğit’in öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Umut ve Tülay çiftinin düğün töreni 5 bin kişinin katıldığı bir şölene sahne oldu.

REKOR KIRILDI

Düğünde takılan takıların toplam değeri, önceki aşiret düğünlerini geride bırakarak rekor kırdı.

2 KİLO ALTIN, 21 MİLYON TL PARA

Aşiret düğünün yeni rekoru 21 milyon 200 bin TL ve 2 kilo altın oldu.

GÜNDEM OLDU

Şemsikan Aşireti'nin bu görkemli düğününde damada takılan 21 milyon 200 bin TL ve geline takılan 2 kilo altın, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.