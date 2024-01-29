Van'daki gençler kızakla kar keyfi çıkardı Gevaş ilçesinde kar yağışını fırsat bilen gençler, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kayarak kar keyfi yaşadı.

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İHA

Van Gevaş’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

Soğuğa aldırış etmeden yaklaşık iki kilometre yürüyen gençler, Artos Dağı eteklerinden başlayarak evlerinin önüne kadar kayıyorlar.

Gençlerin kızak keyfi

Yaşları 13 ile 25 arasında değişen gençler, hafta sonu tatili olması nedeniyle zamanlarını kızakla kayarak geçirdiklerini dile getirdi.

Kızak keyfinin çocukluktan gelen ve her daim sevilen bir aktivite olduğunu belirten Mahmut İdiz, “Geçen seneden beri kurak geçiyordu. Yağsa da hemen eriyordu. Şimdi çok şükür kar yağdı. Bizde çocukluğumuza geri döndük. Bir yıldır kızaklarımız içerdeydi. Onlar da bizim gibi paslanmıştı. Pasını aldık.” dedi.

"İşimizi gücümüzü bırakıp kaymaya geldik"

Geçmişte büyüklerinin kaydığı sokakta şimdi kendilerinin kaydığını belirterek, “Her sene kış mevsiminde beklediğimiz bir andı. İki gündür kar yağdı. Biz de işimizi, gücümüzü bırakıp kızak kaymaya geldik. Küçüklüğümüzden beri kış mevsiminde hep kızak kayıyoruz. Bazen gece saatlerinde de kızak kaydığımız oluyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)