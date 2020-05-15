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    Van'daki saldırıyla ilgili 38 gözaltı

    PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırı sonucu, olayla ilgisi olan 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 15.05.2020 - 10:16
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    Van'daki saldırıyla ilgili 38 gözaltı

    Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına, ilçeye dönüş sırasında, PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

    Hain saldırı sonucu biri belediye çalışanı olmak üzere iki kişi hayatını kaybederken, bir belediye çalışanı da yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

    38 KİŞİYE GÖZALTI

    Yaşanan olayın ardından saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, bugün ise saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 38 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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