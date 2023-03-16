Van'daki uygulama noktası! 30 kişi kıskıvrak yakalandı Kentte, 'Huzur ve Güven' uygulamasında, sorgulanan 5 bin 874 kişiden, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alındı.

Ülke içerisinde güven ve huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, denetimleri kapsamında şüpheliler kıskıvrak yakalanıyor.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM, İstihbarat, TEM şubeleri ekipleri tarafından, 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı.

2 bin 228 araç kontrol edildi

380 jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda, 5 bin 874 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı, 2 bin 228 araç kontrol edildi.

30 kişi yakalandı

Ekiplerin, 25 sürücüye toplamda 56 bin 833 TL idari para cezası kestiği uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Çalışmalar devam edecek

Yetkililer, halkın huzur ve güven ortamında gündelik hayatlarının devam etmesi için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.