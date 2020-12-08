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- Vaniköy Camii'ndeki yangının çıkış sebebi belli oldu
Vaniköy Camii'ndeki yangının çıkış sebebi belli oldu
Bilirkişi raporuna göre, yangın elektrik tesisatından çıktı. Tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetimi ise kusurlu bulundu.
- AA & Ensonhaber
- 08.12.2020 - 15:33
- Güncelleme : 08.12.2020 - 16:01
İstanbul'da bulunan 355 yıllık Vaniköy Camii, 15 Kasım'da meydana gelen yangın nedeniyle kulllanılamaz hale geldi.
Yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.
BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu açıklandı.
Raporda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı bilgisine yer verildi.
"VAKIF YÖNETİMİ KUSURLU"
Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili fotoğraflar da bilirkişi raporuna girdi.
Yanan Vaniköy Camii'nin son hali görüntülendi