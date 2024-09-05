Vaniköy'de izinsiz inşaattaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor Vaniköy'de izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki kaçak yapılar ile ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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AA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi, güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Üsküdar'ın bu güzelliği ise kaçak yapılarla kapatılmaya çalışılıyor.

İstanbul'da bulunan Vaniköy'deki kaçak villa inşaatında, dün karar çıktı.

Boğaz'ın güzelliğini engelleyen bu kaçak yapının yıkımına dün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı.

Yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alana dün sabah saatlerinde gelen ekipler, iş makineleriyle yıkıma başladı.

YIKIM DEVAM EDİYOR

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

NE OLMUŞTU

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Ekiplerce yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilen alandaki tüm inşai faaliyetlerin durdurulduğu belirtilmişti.

Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus işadamı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı.

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta bulunulan suç duyurusunda, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istenmişti.

İnşaatı durduran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)