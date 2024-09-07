Vaniköy'de yıkım tamamlanan bölgede ağaçlandırma çalışması yapılacak Üsküdar ilçesindeki Vaniköy’de yer alan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tahrip edilen bölgede ağaçlandırma çalışması başlatacak ve bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

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DHA

İstanbul'un en güzel ilçesi olan Üsküdar'da yükselen kaçak yapı için yıkım kararı çıktı.

İstanbul Boğazı'nın güzellikleri, inşa edilen kaçak yapılar ile kapatılmaya çalışılıyordu ancak Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı buna izin vermedi.

YIKIM TAMAMLANDI

Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi'nde kalan ve imar planında 'ikinci grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar' lejantında olan bölgedeki 6 ruhsatsız yapının yıkımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tamamlandı.

Meskenin çevresindeki spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi yıkıldı.

BÖLGE AĞAÇLANDIRILACAK

Bakanlık, yeşil alan fonksiyonunda kalan taşınmazda kesilen ağaçlar için çalışma başlattı.

Bölge yeniden ağaçlandırılacak ve tahrip edilen bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

"TAHRİBAT GİDERİLECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında, "Bundan sonra sökülen ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzajların düzenlenmesi olacak. Molozların dışarı çıkarılma işi var. Onları da il müdürlüğümüz takip edecek ve yürütecek” dedi.

"BOĞAZ'IN TALAN EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyararak şunları söyledi:

Boğaz’da kaçak yapı varsa yapılmasına müsaade etmeyin. Varsa yapılan, durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Tüm Türkiye duysun; kendileri de biliyor. Var mı yok mu? Dolayısıyla varsa kaçak yapı durdursunlar, yıkımını gerçekleştirsinler. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Böyle bir şey olmaz. Kendilerini göreve davet ediyoruz. 'Oyuncak' diye tabir ettikleri İstanbul Boğazı'na sahip çıksınlar. Onlar çıkmazsa biz Boğaz'ın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)