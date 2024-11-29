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Terörle bağlantılara belediye başkanlarına geçit verilmiyor...

Mardin, Batman, Tunceli Esenyurt, Ovacık ve Halfeti'nin ardıdan yeni kayyum açıklaması geldi.

KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından, DEM Parti yönetimindeki Van'ın Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı.

KAYMAKAM GÖREV YAPACAK

Karara göre, Kaymakam Harun Arslanargun kayyum olarak görev yapacak.

AYVAZ HAZİR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, "terör örgütü adına suç işleme" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazir, 24 Aralık 2015'te yaptığı "sözde özyönetim" açıklamasıyla ilgili yargılanıyordu.

19 sanığı daha olan davanın karar duruşması Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

3 YIL 5 AY CEZA ALDI

Hazir, "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer 18 sanığa da 3 yıl 5 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.