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    Van'ın mavi bayraklı plajında yoğunluk oluştu

    Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.
    • 25.07.2022 - 09:39
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    Van'ın mavi bayraklı plajında yoğunluk oluştu

    'Türkiye'nin en büyük gölü' unvanına sahip Van Gölü, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de uğrak noktalarından biri oldu.

    Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.

    Doldu taştı

    'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı.

    Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

    Van'ın mavi bayraklı plajında yoğunluk oluştu VİDEO

    "Akdeniz sahillerini aratmıyor"

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden tatil için Mollakasım Halk Plajı'na geldiğini belirten Nimet Uçar, "Burası, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı halk plajı. Çok güzel bir yer. Yöre insanının tatil yapabileceği temiz bir plaj. Yoğun bir kalabalık bulunuyor. Kalabalıktan dolayı plajdaki kamelyalar gelenlere yetmiyor. Mollakasım Halk Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor. Doğubayazıt'ta hava sıcaklığı bazen 40 dereceyi buluyor. Biz de serinlemek için buradaki plajı tercih ettik. Tatilimiz çok güzel geçiyor" dedi.

    DHA'nın aktardığına göre Eskişehir'den geldiğini ifade eden Nazlı Akşin de Mollakasım Halk Plajı'nın çok güzel ve temiz olduğunu söyledi.

    Meryem Maral ise plajda hem yüzdüklerini hem de eğlendiklerini dile getirdi.

    Van ın mavi bayraklı plajında yoğunluk oluştu #1

    Van ın mavi bayraklı plajında yoğunluk oluştu #2

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