Van'ın müdavimi İranlı turistlerden konsolosluk talebi Tatillerini Van'da geçiren İranlı turistler, kendilerine en yakın il olan Van'da bir konsolosluk açılmasını istiyor.

İHA

İranlılar, her tatil döneminde ve yaz aylarında soluğu Van'da alıyor.

Turistler vize işlemleri için ise İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Konsolosluğu ile iletişime geçiliyor.

Bu kapsamda Erzurum Konsolosluğu, Van'da bulunan İranlılara hizmet sunabilmek adına geçici masa kurdu.

Van'da kalan İranlı turistlere hizmet sunacak olan masada özellikle pasaport ve vize işlemleri görülüyor.

"Van'da konsolosluk açılması için çalışmalar var"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Muhammet Rezaei Sepahdar, Van'da kalan İranlılara hizmet etmek için geldiklerini belirterek, “İranlı vatandaşlar Van'da çok. İki gün boyunca burada pasaport ve yabancılar için vize sorunlarını çözeceğiz. Van'da konsolosluk olmadığı için her sene 2 ya da 3 kez geliyoruz. Ama Van'da konsolosluk açılması için çalışmalar var. Biz de bunu takip ediyoruz.” dedi.

"Van'da bir konsolosluk açılmasını istiyoruz"

İranlı turistler ise Van'da kalıcı bir konsolosluğun açılması gerektiğini vurgulayarak, “Van bize çok yakın bir il. Kültürlerimiz de aynı. Ayrıca burada konaklayan birçok İranlı var. Bunun için biz Van'da bir konsolosluk açılmasını istiyoruz. Erzurum'a gidip gelmek zor. Yetkililerden konsolosluk açılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)