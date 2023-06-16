Van'ın turizmi canlandı! İranlılar hem alışveriş yapıyor hem eğleniyor İranlı turistlerin sık sık ziyaret ettiği kentte, ekonomi ve turizm önemli ölçüde canlandı. Turistler, kültürlerini yaşatan mekanlarda eğlenerek tatilin keyfini çıkarıyor.

DHA

İranlı turistlerin Van ziyaretleri sürüyor...

Her yıl yaz boyunca tatillerini Van'da geçiren turistler bu yıl da tatil planlarını kentten yana kullanıyor.

Bölgedeki ekonomiye önemli katkıda bulunan İranlılar, bir yandan alışveriş yapıyor bir yandan da eğleniyor.

Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan turistlerin gelişiyle, kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Gündüzleri alışveriş yapan turistler, akşamları ise kendi kültürlerini yansıtan mekanlarda eğlenmeyi tercih ediyor.

Bu işletmelere kendileri de ortak olan İranlılar, vatandaşlarını burada ağırlıyor.

"Bu yıl hedef 1 milyona çıkarmak"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İranlıların Van ilgisinin giderek arttığını belirterek, şöyle konuştu:

Gümrük Kapısı'nda 30 Mart tarihi itibarıyla 7/24 hizmet verilmeye başlandı. Bununla birlikte 2023'ün ilk 6 ayında 172 bin turist ilimize giriş yaptı. Bu yıl ise bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Van'ı ve yöre halkını çok seviyorlar. Yöre halkı da onları seviyor. Ayrıca burada daha rahat yaşıyorlar, daha özgür davranabiliyorlar, eğleniyorlar, müziği çok seviyorlar. Canlı müzik dinliyorlar, alışveriş yapıyorlar. Hatta kendi işlettikleri eğlence mekanları var. Oralarda kendi aralarında gönüllerince eğlenebiliyorlar.

"Turist velinimettir, müşteridir"

Van'ın 7 bin yıllık tarihi olduğunu anlatan Çeliktaş, şu ifadeleri kullandı: