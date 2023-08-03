Vanlı aileler 62 haftadır evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor Çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan 34 aile, kentteki HDP il binası önünde başlattıkları eylemi 62 haftadır sürdürüyor.

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AA

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, nöbetlerine kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan eylem, birçok aileye umut oldu.

Farklı illerden harekete geçen aileler; Muş, Van ve Hakkari'deki HDP il binası önünde başlayan eylemlere katılarak evlatlarına teslim ol çağrısında bulundu.

Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

62 haftadır nöbetteler

Bugün ise ailelerin sesi Van'da yükseldi.

Aileler, 62 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"Çocukları dağlarda ölüme mahkum ediyorlar

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, yıllardır HDP ve PKK ile mücadele eden bir anne olduğunu belirtti.

Sancar, şu ifadeleri kullandı:

Kadınlara özgürlük diyorlar, hani bizim çocukların özgürlüğü nerededir. Benim kızım da bir kadındır. Şeyma gibi çocukları dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Sonsuza kadar da bu mücadelemi sürdüreceğim ve geri adım da atmayacağım.

Düşmanın karşısında dimdik ayakta duracağını ve güçlü bir anne olacağını dile getiren Sancar, kızının bir an önce gelip devlet güçlerine teslim olmasını istedi.