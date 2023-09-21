Vanlı aileler dağa kaçırılan çocukları için eylem yaptı 5 yıldır dağa kaçırılan çocuğu için eylemde olduğunu belirten gözü yaşlı anne, "Çocuklarımızı çalanların kapısındayız. HDP bizim çocuklarımızın katilidir" diyerek tepki gösterdi.

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AA

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, nöbetlerine kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan eylem, birçok aileye umut oldu.

Farklı illerden harekete geçen aileler; Muş, Van ve Hakkari'deki HDP il binası önünde başlayan eylemlere katılarak evlatlarına teslim ol çağrısında bulundu.

Bugün ise ailelerin sesi Van'da yükseldi.

Menekşe Sokağı'nda bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

Parti binasından müzik açıldı

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına tepki gösteren aileleri, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bazı anneler gözyaşlarına hakim olamadı.

"HDP bizim çocuklarımızın katilidir"

Eyleme katılan Saliha Mert, 2015'te oğlunun dağa götürüldüğünü, 5 yıldır eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Oğluna kavuşma hayaliyle yaşadığını belirten Mert, "Oğlum HDP yandaşları tarafından İstanbul'da kandırılarak dağa kaçırıldı. Diyarbakır, Hakkari, Muş ve Van'da eylemlerimiz devam ediyor. Evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı çalanların kapısındayız. HDP bizim çocuklarımızın katilidir. Çocuklarımız bile bile gitmedi, hepsini kandırdılar. Onları bitirmeden durmayacağız. Bütün anneler burada. Hepimiz evlatlarımızı istiyoruz." diye konuştu.

"Ben evladımı kaybettiğim yerde arıyorum"

Anne Nazlı Sancar ise eylemleri sayesinde 46 ailenin evladına kavuştuğunu dile getirerek, "Kızım yanımda olmadığı için nereye gitsem kendimi eksik hissediyorum. HDP bizden ne istiyor? Ben evladımı kaybettiğim yerde arıyorum. Rabbimin izniyle ve devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)